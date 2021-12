Amor à Vida: Félix troca a medicação de Paulinha

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 21, Félix troca a medicação de Paulinha por água. Simone entrega os novos contratos com os preços dos fornecedores para Lutero. Paulinha passa mal e Lutero manda Ciça aumentar a dosagem da medicação. Márcia tira Valdirene da delegacia. Félix conta para Tamara o que fez contra Paulinha. Lutero entrega a Eron os contratos dos fornecedores. Amarilys leva Patrícia para conhecer Niko.

Atílio fala para Valdirene tentar conquistar um jogador de futebol. Rogério leva Nicole em casa depois do tratamento. Thales se recusa a aceitar o plano de Leila. Thales visita Nicole. César tenta disfarçar quando um mensageiro do seguro do carro de Aline o procura na frente de Pilar. Niko conta a Eron que fingirá ser o namorado de Patrícia. Paloma acorda na hora em que Paulinha está sendo levada para a UTI.



Perdeu o capítulo de quinta-feira, 20? Assista aos vídeos.

