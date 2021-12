Amor à Vida: Félix tenta passar a noite com Jacques

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 23, Rafael avisa que vai procurar o registro de Paloma no cartório. Lutero implora que César o mantenha como supervisor dos residentes. Ninho chama Paloma para viajar com ele. Luciano se oferece para consolar Joana. Félix fica feliz com o afastamento definitivo de Lutero e discute com César. Paloma fala para Ninho que precisa de uma família. Félix conversa com Jacques sobre a possibilidade de se tornarem amantes. Silvia vai com Michel ao bar dos médicos para provocar Patrícia.

Luciano vai para a casa de Joana. Michel pede para se separar de Silvia. Félix vai embora do flat de Jacques e reencontra Anjinho na rua. Edith reclama do marido para Tamara. Márcia marca a data de seu casamento com Atílio, e Maciel avisa a Félix. Valdirene sofre por causa de Carlito. Bernarda vai à casa de Lutero. Bruno pede para Gina pegar Paulinha no colégio. Rafael avisa a Paloma que ela só foi registrada como filha de César quando tinha um ano e meio de idade.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 22? Então assista aos vídeos.

