Amor à Vida: Félix tenta manipular César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 25, Félix acusa Lutero de não estar capacitado a continuar como diretor clínico do hospital. César conversa com Lutero. Félix avisa a Jacques que precisa que ele conte o que viu na cirurgia de sua irmã para o conselho do hospital. Paloma pede para Amarilys inventar uma desculpa para mandar Bruno embora. Bruno decide contar a verdade sobre Paulinha para Paloma. Thales se desculpa com Nicole por tê-la beijado.

Priscila inventa uma desculpa para Pilar. Thales afirma a Leila que não seguirá seu plano, e ela termina o namoro. Renan e Daniel ajudam no tratamento de Linda. Bernarda comenta com Aline que Pilar sentiu um cheiro de perfume em César. Alejandra não gosta de conhecer Félix. Paloma pede para Ninho não contar nada sobre Paulinha. Michel encontra Niko na casa de Patrícia.

Niko e Eron dispensam mais uma candidata à mãe de aluguel. Jonathan derruba Félix na piscina. Aline obriga César a tomar banho antes de ir embora. Márcia convida Ordália e Denizard para serem padrinhos de seu casamento. Valdirene entra no vestiário dos jogadores. Félix tenta manipular César durante a reunião com o conselho do hospital.

