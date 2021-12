Amor à Vida: Félix tenta confundir Atílio

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 2, Jonathan desconfia da conversa dos pais. Bernarda e Lutero combinam de cuidar do cachorrinho. César se despede de Aline e mente para Pilar ao chegar em casa. Félix manda Maciel armar outro acidente contra Atílio. Félix promete a Pilar que vai descobrir quem é a amante de César. Niko se incomoda ao ouvir Eron e Amarilys se divertindo. Vega expulsa Gigi e Murilo de sua casa. Patrícia leva um fora de Michel e fica arrasada. Renan coloca Perséfone para dormir. Paulinha reclama da ausência de Bruno. Paloma conversa com Rafael sobre o caso de sua filha. Paulinha e Paloma recebem alta do hospital. Joana desiste de conversar com Perséfone.

Bruno agradece Glauce por ter falsificado o registro de nascimento de Paulinha. Alejandra convence Ninho a visitar Paloma e tentar conquistar a filha. Amarilys, Eron e Niko conversam com Laerte sobre a fertilização. Patrícia sofre por causa de Michel. Perséfone procura Glauce. Félix tenta confundir Atílio. Michel seduz Raquel para se vingar de Patrícia. Renan inicia o tratamento de Atílio. Félix desconfia de que Aline seja a amante de César. Bruno decide levar a família para visitar Paulinha. Aline descobre que Jacques mora no mesmo flat que ela. Paloma chora ao ver o carinho de Bruno com Paulinha.

