Amor à Vida: Félix tem um plano para desmascarar Aline

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 10, Leila não entende a decisão de Thales. Eron pede para voltar com Niko. Aline tenta impedir Félix de sair da casa. Ellen consegue ganhar o público, e Valdirene se enfurece. Thales confirma que enganou Leila, e ela jura vingança. Natasha dispensa Rogério por causa de Thales. Niko pede para pensar no pedido de Eron. Félix tem um plano para desmascarar Aline.

Tamara beija Rubão. Silvia sente raiva da gravidez de Patrícia. Félix pede para Lutero colocar uma enfermeira para espionar a casa de seu pai. César questiona Aline sobre quem bateu a porta dos fundos quando Félix estava em casa. Félix procura Niko e se surpreende ao encontrá-lo chorando. Natasha não aceita o pedido de casamento de Thales. Neide e Leila veem Rafael beijando Linda.

