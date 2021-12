Amor à Vida: Félix se encontra com Anjinho novamente

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 24, Paloma exige que sua família lhe conte a verdade, e Amarilys e Rafael se preocupam com a amiga. Paloma observa Paulinha escondida. Lutero pede para Bernarda voltar a visitá-lo. Paloma discute com Pilar e exige que a mãe marque um jantar com toda a família. Aline reclama por César não encontrá-la após o expediente. Félix despreza Jacques. O vilão abre uma empresa fictícia em nome de Tamara. Félix se encontra com Anjinho novamente.

Edith procura o marido no hospital. Maciel leva Valdirene ao cinema. Patrícia e Michel ficam juntos. Paloma confessa a Ninho que teme ser rejeitada por Paulinha. Paulinha sente falta de Paloma. Niko demonstra sua ansiedade para ter um filho. Aline conversa com Edith sobre Félix. Wagner elogia Edith. Carlito beija Valdirene. Félix mente para Edith. Bernarda decide contar a Paloma sobre o mistério que envolve o seu nascimento.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 23? Então assista aos vídeos.

