Amor à Vida: Félix se alia a Paloma para salvar César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 8, Aline inventa uma história para César, que está desconfiado. Félix se irrita ao ver Eron conversando com Niko. Bernarda convida Lutero para morar na mansão. Rebeca pede um tempo para Pérsio. Valdirene sugere fingir um romance com Jefferson e Murilo para ganhar a disputa. Patrícia descobre que está grávida, mas confessa a Michel que o filho pode ser dele ou de Guto.

Thales afirma a Leila que conseguirá casar com Natasha. Pilar pede para Paloma empregar Maciel no hospital. Daniel e Vanderlei ficam ao lado de Perséfone. Jonathan apresenta Ana para a família. Bernarda convida Rafael para o jantar de comemoração de seu casamento, e Neide não gosta. Paloma tenta convencer Félix a ajudá-la a desmascarar Aline.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 7? Então assista aos vídeos.

