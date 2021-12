Amor à Vida: Félix revela tudo o que fez contra Paloma

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 6, Paloma e Bruno insistem para que Félix revele tudo o que fez contra eles. Leila afirma a Thales que internará sua irmã assim que receber o dinheiro da herança de Nicole. Rafael dá um presente para Linda. Thales passa a noite com Natasha. Eron comenta com Amarilys que sentiu falta da família que poderia ter tido com Niko. Paloma agride Félix. Tamara tenta seduzir Rubão.

Valdirene coloca purgante no suco de Ellen. Márcia e Carlito sentem falta de Valdirene. Patrícia reclama de cólica, e Michel a conforta. Félix entrega a Paloma a gravação feita por Mariah. Gina fala para Ordália que Elias quer marcar a data do casamento. Eron não consegue ficar com Amarilys. Félix procura Niko. Paloma e Bruno reatam.

