Amor à Vida: Félix pede perdão a Paloma

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 6, Aline manipula César e o convence a ficar com ela. Félix espera Paloma em sua casa. Aline derrama todo o líquido branco na garrafa de bebida de César. Patrícia e Michel ficam juntos. Ignácio decide investir todo o seu patrimônio nos investimentos com Guto. Valdirene marca de se encontrar com Carlito na casa do marido. Amarilys convence Eron a sair escondido da casa de Niko com Fabrício. Daniel e Perséfone fazem ciúmes um para o outro beijando Simone e Vanderlei.

Paloma conta para Félix que César está cego. Pilar e Jacques encontram Herbert e Ordália em um restaurante. Paloma não perdoa Félix e ele decide não entregar o vídeo de Mariah para ela. Aline dá um comprimido para dormir a César e vai ficar com Ninho. Félix anuncia o cachorro-quente de Márcia e consegue muitos compradores. Silvia descobre a traição de Michel. Gigi e Eudóxia veem Carlito chegar para se encontrar com Valdirene e chamam Ignácio. Aline demite Fátima e vai buscar Mariah para ficar em seu lugar. Jonathan procura Félix. Aline tenta convencer César a revelar suas senhas para ela.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 5? Então assista aqui aos vídeos.

