Amor à Vida: Félix enfrenta César

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sábado, 21, César e Félix se enfrentam. Bruno reclama de ver Paloma abraçada com Ninho. Aline se revela para Bernarda. Vanderlei pede para sair de novo com Valdirene. Rafael manipula Márcia para testemunhar a favor de Atílio. Thales diz que ama Nicole. Vinícius avisa a Silvia que ela precisa retirar a mama.

A advogada mente para Michel e pede para conversar com Patrícia. Leila culpa Thales por seu acidente. Ordália se emociona ao ver Paulinha falar com Ciça. César pede para Paloma marcar um encontro com Pilar. César diz a Pilar que se arrependeu de ter saído de casa.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 20? Então assista aos vídeos

