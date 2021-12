Amor à Vida: Félix e Niko resgatam Fabrício

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 20, Niko e Félix chegam à casa de Ingrid no momento em que Amarilys tenta fugir com Fabrício. Bruno não aceita o namoro de Ordália e Herbert. Márcia negocia uma sessão de fotos para Valdirene. Félix e Niko saem da casa de Ingrid com Fabrício. Rebeca encontra o local onde Mariah está enterrada.

Niko convida Félix para dormir em sua casa e os dois acabam discutindo. Pilar e Maciel se casam. Rafael sofre ao saber do estado de Linda. Neide briga com Linda e a culpa por não sair de casa. Niko marca um jantar com Eron. Túlio e Samuel pedem informações a Amarilys sobre o centro de fertilização do hospital. Félix visita César.

Perdeu o capítulo de sábado, 18? Então assista aos vídeos.

