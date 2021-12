Amor à Vida: Félix e Eron brigam por causa de Niko

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 17, Valdirene destrata os fãs, e Márcia a repreende. Carlito procura Valdirene. Niko pede ajuda a Félix. Amarilys chega à casa de Ingrid em Angra dos Reis. Félix fala para Silvia que Fabrício foi sequestrado. Carlito decide ficar com Raquel, depois de levar um fora de Valdirene. Herbert procura Elias. Félix consola Niko. Lídia incentiva Natasha a procurar Thales.

Herbert oferece um presente de casamento em dinheiro para Elias. Félix e Eron brigam no hospital, e Paloma repreende os dois. Márcia marca diversos compromissos para Valdirene. Elias entrega o cheque de Herbert para as obras da igreja. Paloma pensa em como fazer para confirmar que Ninho é amante de Aline. Herbert convida Edith para ir à sua casa. Rebeca ouve Aline falando com Ninho, mas não consegue ver os dois juntos. Félix e Niko falam com Simone e descobrem que Amarilys foi para Angra dos Reis.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 16? Então assista aos vídeos.

