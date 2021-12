Amor à Vida: Félix é eleito novo presidente do San Magno

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ar nesta sexta-feira, 18, Bruno autoriza Ninho a se encontrar com Paulinha. Priscila dá seu voto para Pérsio, que elege Félix como o novo presidente do San Magno. Thales consegue resgatar seu romance e pede a Lídia uma foto de Nicole para colocar na capa de seu livro. César se enfurece com o resultado da eleição e convence Paloma a ficar com o cargo de vice-presidente do hospital.

Amarilys conta para Paloma que Fabrício é seu filho biológico com Eron. Pérsio conta para Rebeca que Félix o chantageou para ficar com a presidência do San Magno. Guto e Silvia se encontram. Priscila explica ao irmão por que não votou nele na eleição. César chora com a perda da presidência do hospital. Rafael vai atrás de Linda na praça. Félix hostiliza Simone.

Perdeu o capítulo que foi ao ar na quinta-feira, 17? Então assista aos vídeos.

adblock ativo