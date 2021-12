Amor à Vida: Félix descobre que César tem caso com Aline

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 27, Bruno vê Alejandra e se mantém escondido. A vilã diz para Ninho que Paloma chegou ao Peru sozinha. Paulinha sente-se mal, e Ninho cuida dela. Alejandra avisa a Ninho que marcará um encontro entre ele e Paloma. Jonathan convence César a continuar pagando o salário de Félix. Ordália afirma que acabará com o namoro de Luciano e Joana. Márcia confirma a gravidez de Valdirene. Aline faz a cabeça de César contra a família. Alejandra indica para Paloma onde ela deve se encontrar com Ninho. Félix tenta seduzir Eron para que ele o ajude na auditoria. Jacques ouve Edith e Aline falando de Félix. Atílio é libertado e vai para a casa de Márcia. Jacques conta para Félix que Aline tem um caso com César. Paloma vai ao encontro de Ninho.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 26? Então assista aos vídeos.

adblock ativo