Amor à Vida: Félix decide reconquistar Edith

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 7, Félix e Edith discutem e ele desiste de se desculpar com ela. Pilar pede para César dar mais um tempo para seu filho reatar com a esposa. Eron se afasta de Amarilys e diz que não vai trair Niko. Félix decide reconquistar Edith. Patrícia descobre que Michel reatou com Silvia e decide se vingar. Félix mostra a gravação que fez da vida que Atílio levou quando perdeu a memória e o ameaça.

O administrador fica confuso e procura Renan. Márcia e Valdirene vão ao shopping procurar emprego. Pilar pressiona Edith por causa do que ela fez com Félix. Maciel enfrenta Valdirene, e Ignácio aparece para ajudá-la. Márcia e Pilar se esbarram no shopping e se reconhecem. Ignácio leva Valdirene para casa e fica interessado nela. Atílio aparece na casa de Márcia. Paulinha tem sua primeira menstruação e Paloma a ajuda. Bruno procura Paloma. Félix leva flores para Edith.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 6? Então assista aos vídeos.

