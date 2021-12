Amor à Vida: Félix culpa Paloma pelo sumiço de sua filha

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 21, Bruno decide ficar com o bebê e pede para Glauce ajudá-lo. Pilar fica nervosa ao saber que Paloma foi para a UTI. Glauce pede a cumplicidade de Perséfone para alterar o prontuário de Luana. Bruno mente para a família e diz que a esposa estava grávida de gêmeos, mas que só a menina sobreviveu. Lutero informa Pilar de que o bebê de Paloma sumiu. Pilar conta sobre o desaparecimento do bebê de Paloma, e Félix finge se espantar. Bruno dá o nome de Paula para sua filha. Félix diz a Ninho que ele não deve contar a Pilar que os dois já se conhecem.

Pilar exige que o caso da filha fique em sigilo. Félix culpa Paloma pelo sumiço de sua filha. Ninho tenta se desculpar com Paloma. Pilar liga para o celular de Paloma, e Márcia desliga o aparelho. Bruno agradece a Glauce por tê-lo ajudado a ficar com Paula. Ninho volta ao bar onde Paloma teve sua filha. Edith reclama que Félix tem passado muito tempo em seu computador. Paloma conhece Bruno no berçário e pega Paula no colo.



Perdeu o capítulo desta segunda-feira, 20? Assista aos vídeos.

