Amor à Vida: Félix consegue impedir fuga de Aline

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 28, Félix consegue impedir que o voo de Aline decole, e a vilã é presa. César é rude com Pilar, que se culpa pelo que aconteceu com ele. Valdirene tenta falar com Carlito. Assis recolhe as substâncias que Aline usava nas comidas de César. Os peritos encontram o corpo de Mariah enterrado no jardim.

André convida Eron para sair. Carlito se recusa a falar com Valdirene. Ordália conta a Herbert que estava com ele para mantê-lo longe de Gina. Rafael pede Linda em casamento. Félix conta para César o que aconteceu com Mariah, mas o médico defende Aline. Félix se encontra com Niko.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 27? Então assista aos vídeos.

