Amor à Vida estreia com semana agitada

Como todo início de novela, Amor à Vida, o novo folhetim das 21 horas da Globo, terá uma semana de apresentações e ambientações de personagens. Nesta segunda,20, por exemplo, Félix dirá à irmã que ela foi adotada. Paloma decide fugir com Ninho (Juliano Cazarré). Alejandra (Maria Maya) sugere um negócio arriscado a Ninho. Paloma fica apreensiva com as previsões de um sacerdote indígena sobre a sua gravidez.

Ninho compra passagens para o Brasil. Luana (Gabriela Duarte) conta a Bruno (Malvino Salvador) que está grávida. Glauce (Leona Cavalli) manda Luana (Gabriela Duarte) ficar em repouso durante toda a gravidez. Ninho é preso no aeroporto, e Paloma se desespera. Félix convence a irmã a esconder sua gravidez dos pais. Félix consegue libertar Ninho da cadeia. Paloma foge de casa novamente.

Pilar (Susana Vieira) descobre a gravidez da filha, e César tem um infarto. Ninho discute com Paloma, que entra em trabalho de parto. Bruno leva Luana para o Hospital San Magno. Márcia (Elizabeth Savalla) faz o parto de Paloma. Luana e o filho morrem, e Bruno se desespera.

Paloma desmaia após o parto. Márcia avisa à emergência e vai embora, deixando Paloma com a filha. Félix encontra a irmã desfalecida e desaparece com a sobrinha, pensando que Paloma está morta. Bruno se culpa pela morte de Luana.

Félix abandona a sobrinha em uma caçamba. Bruno encontra a filha de Paloma. semana Félix joga o bebê de Paloma em caçamba. Félix culpa Paloma pelo sumiço de sua filha. Paloma amamenta Paula e Bruno se emociona. Paloma decide se afastar de Ninho. Bruno e Paloma se beijam. Valdirene descobre o hotel onde Neymar está hospedado.

