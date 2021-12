Amor à Vida: Eron se separa de Amarilys

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 9, Félix decide ajudar Paloma a descobrir o que Aline está tramando contra César. Amadeu e Daniel repreendem Rafael por ter entrado na piscina com Linda. Carlito vai ao cinema com Raquel. Valdirene vê Ellen e Murilo se beijando e fica furiosa. Amarilys pede para ter um filho com Eron. Valdirene consegue conquistar o público do shopping. Félix insiste para Maciel sentar-se à mesa junto à família.

Eron se separa de Amarilys. Ciça recobra a consciência e comenta sobre uma parte do jardim da casa de César que foi escavada. Lutero decide ir com Paloma visitar César. Félix vê um lanche deixado na cozinha e questiona Aline. Thales assina um documento desistindo de toda a herança de Nicole, e Natasha comemora.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 8? Então assista aos vídeos.

adblock ativo