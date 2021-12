Amor à Vida: Eron decide entregar Fabrício para Niko

Nesta segunda-feira, 23, em Amor à Vida (Globo), Amarilys e Eron descobrem que Niko é o único parente biológico de Fabrício e saem do tribunal para falar com Laerte. Aline percebe que Ciça foi para sua casa para espioná-la. Paulinha pede para passar o Natal com Bruno e Paloma. Carlito ajuda Valdirene a entrar no Projac. Vanderlei confirma que fez a fertilização do material de Niko e Eron com o óvulo de uma doadora anônima. Eron decide entregar Fabrício para Niko. Amarilys se desespera. Perséfone avisa que precisa de um acompanhante para fazer uma viagem de navio e deixa Daniel e Vanderlei animados. Niko agradece a Félix por tê-lo ajudado. Ordália pede para Gina levar Elias para passar o Natal com eles. Félix janta com Niko. Márcia fica satisfeita com o sucesso de sua barraca.

adblock ativo