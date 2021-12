Amor à Vida: Elenice morre após ver Glauce falsificar DNA

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 16, Patrícia se enfurece com Michel, que tenta se explicar. Paloma conta para Paulinha que elas terão que fazer um novo exame de DNA. Ordália tem um mau pressentimento quando Bruno fala sobre o exame. Glauce concorda com o plano de Félix. Michel tenta invadir a casa de Patrícia. Valdirene entra no banheiro com Luciano Huck. Rafael ouve Pilar e Bernarda falando sobre o mistério que envolve o nascimento de Paloma. Leila avisa a Thales sobre o jantar que Pilar vai preparar para ele.

Vivian fala para Marilda procurar a polícia. Michel se desentende com Adoniram por insistir em sair com Patrícia. Valdirene é expulsa do avião e pede ajuda a Márcia, que manda Carlito resgatar a filha. Ordália tem outro mau pressentimento quando o material de Paulinha é colhido. Leila coloca uma das joias de Nicole nos pertences de Lídia. Elenice vê Glauce trocar os frascos para o exame de DNA e as duas se enfrentam. Elenice morre.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 15? Então assista aos vídeos.

