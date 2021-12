Amor à Vida: Edith volta a chantagear César

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar nesta segunda-feira, 01, Bruno e Paloma estranham o comportamento de Paulinha. Márcia incentiva Valdirene a reatar com Ignácio. Neide e Amadeu não aceitam o namoro de Daniel com Perséfone. Niko e Amarilys discutem por causa de Fabrício. Thales e Leila descobrem que o testamento de Nicole está sendo contestado.

Ninho obriga Félix a contar para Paloma que ele voltou e que quer encontrá-la. Michel avisa a Patrícia que levará Silvia para se encontrar com ela e Guto. Gina marca de sair com Herbert e Ordália ajuda a filha. Lutero começa a namorar Bernarda. Félix comenta com Paloma sobre a volta de Ninho. Edith pede dinheiro a César.

