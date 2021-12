Amor à Vida: Edith revela segredo de Félix a César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 6, César não acredita em Edith e a expulsa de seu consultório. Wagner procura Edith. Paloma afirma a Félix que contestará suas decisões como presidente. Bruno descobre que Paulinha tem faltado às aulas no colégio e discute com Ninho.

César se aconselha com Lutero. Paloma conversa com Paulinha e convence a filha a se desculpar com Bruno. Tamara confirma a César que Félix jogou a filha de Paloma em uma caçamba de lixo. Michel encontra Patrícia fazendo compras. Bruno conta para César que encontrou Paulinha em uma caçamba.

Perdeu o capítulo de terça, 5? Então assista aos vídeos.

