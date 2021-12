Amor à Vida: Edith revela à família que Félix é homossexual

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 31, Aline diz a Mariah que destruirá a família de César. O comparsa de Félix o chantageia para manter o negócio em sigilo. Edith fica furiosa ao ver o marido destratar Jonathan. Eron observa Amarilys trocar de roupa, e ela comenta com Paloma. Bernarda passeia com Lutero. Aline tenta convencer Edith a denunciar Félix para César. Patrícia sugere que Perséfone saia com Rafael.

Carlito é convidado para trabalhar como DJ na festa de casamento de Nicole e chama Valdirene para ir com ele. Bruno fica nervoso ao saber que sua família foi convidada para uma festa de casamento na casa dos pais de Paloma. Paulinha esconde de Bruno que se encontrou com Paloma. Aline finge ser uma agente de modelos e convida Anjinho para fazer um teste. Edith se desentende com o marido e comunica à família que Félix é homossexual.

adblock ativo