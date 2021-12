Amor à Vida: César vai desviar dinheiro do hospital

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 30, Aline convence César a desviar dinheiro do hospital. Gina conta sobre seu encontro romântico para Ordália. Atílio avisa a Márcia que deixará a prisão antes do previsto. Ignácio pede para sair com Valdirene, e Carlito fica chateado. Ordália defende Ciça para Herbert. César avisa a Eron que administrará as finanças do hospital. Ivan e Jefferson implicam com Daniel por estar namorando Perséfone.

César abre uma conta de investimentos para Aline com o dinheiro que desviou do hospital. Maciel conta para Félix que seu pai e Aline estiveram no banco. Paulinha ganha um tablet de presente de Ninho. Leila e Thales voltam para o Brasil. Félix avisa a Pilar que César pode estar tentando acabar com o patrimônio da família.

Perdeu o capítulo de sábado, 28? Então assista aos vídeos.

