Amor à Vida: César não deixa a procuração nas mãos de Aline

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 20, Félix se desespera e Pilar manda que Maciel e Wagner o mantenham afastado de seu quarto. Jonathan apoia Félix. Pilar sofre por causa do filho. Aline fica decepcionada quando César decide guardar sua procuração no cofre. Amarilys faz a cabeça de Eron contra Niko.

Bruno acusa César de ter armado para ficar com a presidência do hospital, e Paloma o contraria. Pilar conta para Herbert o que seu filho fez com Paulinha, e Ordália ouve a conversa. Maciel tenta consolar Pilar, mas ela o repele. Félix descobre que seu cartão de crédito foi bloqueado.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 19? Então assista aos vídeos.

