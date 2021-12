Amor à Vida: César leva Aline para casa

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 11, Denizard e Bruno levam Paulinha para o hospital. Valdirene dá uma lição de moral em Vanderlei. Priscila apresenta Pérsio para os médicos do hospital. Paloma pede ajuda a Lutero para concluir o diagnóstico de Paulinha. Pilar descobre que Nicole viajou e se surpreende com a maneira como Olavo a trata.

César suspeita de que Paulinha esteja muito doente e pede outros exames, deixando Bruno desesperado. Daniel é rude com Perséfone. Félix se aborrece com Jonathan e aplica um castigo no filho. Lutero acredita que Félix esteja envolvido no desaparecimento de Atílio. César leva Aline para casa e os dois se beijam. César confirma seu diagnóstico e Paloma dá notícia a Bruno.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 10? Assista aos vídeos.

adblock ativo