Amor à Vida: César fica cego e Aline comemora

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 4, Aline disfarça sua preocupação para César. Ninho aparece de surpresa na casa de Aline e os dois ficam juntos na piscina. Amarilys afirma que vai se vingar de Niko. Maciel devolve o dinheiro para Márcia.

Aline conta seu plano para Ninho. Maciel fala para Wagner que Félix está morando e trabalhando com Márcia. César faz vários exames no hospital. Félix come sanduíche com Rinaldo e Márcia. Aline fica com Ninho, depois que César vai dormir. Edith leva investigadores para falarem com Félix. César acorda sem enxergar, e Aline comemora.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 3? Então assista aos vídeos.

