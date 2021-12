Amor à Vida: César expulsa Félix de casa

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 11, Félix se faz de vítima para César, mas acaba demitido. Simone enfrenta seu antigo chefe. César fica abalado ao saber que o hospital pode ir à falência. Valdirene sofre com o desprezo de Carlito. Perséfone ajuda Daniel a encontrar Linda. Paulinha não gosta de ver Paloma dormindo demais.

Félix coloca Pilar contra César. Michel conta para Patrícia que Silvia está com um grave problema de saúde. Valdirene vê Carlito com Raquel no bar de Denizard. César expulsa Félix de casa.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 10? Então assista aos vídeos.

