Amor à Vida: César declara que sente pena de Aline

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 29, Aline afirma a Assis que foi uma vítima de Ninho. Niko pede para Félix ficar com ele. César sente pena de Aline e todos se surpreendem.

"Eu sei que ela me amava ou, pelo menos, me amou. O amor que havia entre nós não pode acabar assim", completa o médico, para a surpresa de todos. Amarilys manipula Túlio e Samuel a convidá-la para gestar seu bebê. Félix obriga César a se desculpar com Pilar.

Guto proíbe Silvia de tentar prejudicar a vida de Patrícia e Michel. Atílio abandona Vega e vai atrás de Márcia. Michel surpreende Patrícia e consegue se reaproximar dela. Valdirene aparece no camarim de Carlito. Assis coloca Ninho frente a frente com Aline para uma acareação.

Perdeu o capítulo de terça, 28? Então assista aos vídeos.

adblock ativo