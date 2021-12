Amor à Vida: César decide levar Aline ao casamento de Paloma

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar nesta quarta-feira, 25, Valdirene combina com Carlito que vai terminar o relacionamento com Vanderlei, mas desiste quando ele a chama para ir a uma churrascaria. Luciano é obrigado a convidar Joana para o casamento de Bruno. Leila decide se tratar fora do país. Thales fala para Nicole que provará seu amor por ela. Michel acompanha a cirurgia de Silvia. Patrícia conta para Perséfone que se separou de Michel por causa da doença de Silvia. Daniel convence os pais a levarem Linda para o casamento de Bruno e Paloma.

Félix não deixa Pilar ir com a roupa que escolheu para o casamento. Amarilys implica com a ida de Niko ao casamento de Paloma. César decide ir para o casamento da filha com Aline. Gina ajuda Paloma a se vestir. César e Félix discutem para entrar com Paloma na igreja. Bruno estranha a demora de sua noiva. Paloma decide entrar de braços dados com Félix e César na igreja.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 24? Então assista aos vídeos

