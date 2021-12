Amor à Vida: César dá um tapa em Félix na festa de Paloma

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar nesta quinta-feira, 26, começa o casamento de Paloma e Bruno. Niko e Eron discutem sua relação no meio da festa. Pilar não aceita ver Paloma cumprimentar Aline. César se desentende com Félix. Silvia acorda da cirurgia e encontra Michel a seu lado. Patrícia e Guto se beijam. Luciano foge de Joana durante a festa. Juscelino convida Gina para dançar. Inaiá fala mal de Perséfone para Daniel. Valdirene e Carlito deixam Vanderlei e Raquel sozinhos para se encontrarem no terraço. Leila e Thales embarcam para o exterior. Silvia chega com Michel em casa. Aline fica radiante com o apartamento de Vega. Eron coloca o berço do bebê no local onde Amarilys indica, e Niko fica furioso.

Bernarda e Lutero passeiam com Jolie. Félix vai à academia de Anjinho. Edith não deixa Wagner entrar em seu quarto. Márcia visita Atílio no presídio. Valdirene chega ao hospital em trabalho de parto. Pérsio beija Rebeca. Joana dá dinheiro para Luciano pagar o diploma. O filho de César nasce e Paloma o visita. Félix faz a cabeça de Pilar contra a irmã. Daniel leva um fora de Inaiá e decide levar Perséfone para jantar. Niko reclama de Amarilys para Eron. Ignácio encontra Valdirene no hospital. César apresenta o novo diretor do corpo médico do San Magno.

