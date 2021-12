Amor à Vida: César ameaça expulsar Félix do hospital

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 2, César questiona Félix sobre seu relacionamento com Anjinho. Atílio volta para casa, e Vega se assusta. Márcia procura pelo marido e culpa Carlito por seu sumiço. Vega chama Lutero para examinar Atílio. César exige que Félix reate seu casamento. Gigi aconselha Edith a extorquir o ex-marido nos tribunais. César ameaça expulsar Félix do hospital. Amarilys aconselha Paloma a ter cuidado com o irmão. Perséfone lamenta não ter resolvido seu problema com Rafael. Atílio não acredita que tenha perdido a memória novamente. Edith procura Silvia.

Glauce apoia Félix. Lídia e Olavo acertam os detalhes do plano para flagrar Leila e Thales juntos. Nicole faz quimioterapia. Márcia foge da polícia com a ajuda de Carlito. Atílio comenta com Lutero sobre os novos contratos feitos por Félix. Aline convence César de que a culpa pela orientação sexual de Félix é de Pilar. Paulinha se esquece de tirar o chapéu que ganhou de Paloma e Bruno percebe. Patrícia pede para Michel conversar com Silvia. Lutero leva Atílio para falar com Félix. Edith ameaça fazer um escândalo se não fizer um bom acordo financeiro com Félix.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 1º? Então assista aos vídeos.

adblock ativo