Amor à Vida: Bruno se desespera com a prisão de Paloma

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 2, Paloma, Bruno e Paulinha são levados para averiguação ao desembarcarem em São Paulo. Márcia decide gastar todo o seu dinheiro com Valdirene. Os investigadores encontram o pacote colocado por Alejandra na bolsa de Paloma, e Bruno se desespera com a prisão da médica. Bruno avisa a Pilar e Félix que Paloma foi presa. César não atende o telefonema da esposa. Félix pensa em internar sua irmã em uma clínica psiquiátrica. Amarilys desconfia de que esteja grávida e troca olhares com Eron.

Daniel incentiva Perséfone a reclamar com Patrícia e Michel por usarem seu apartamento. Eron e Rafael conseguem que Pilar, Félix e Bruno visitem Paloma na delegacia. Patrícia e Michel fazem várias exigências para Perséfone. Valdirene e Carlito ficam juntos depois que Ignácio vai embora. Pilar e Félix não acreditam na versão contada por Paloma para explicar sua prisão. César se surpreende com a prisão da filha e discute com Pilar. Félix comenta com Edith que vai internar Paloma.

Perdeu o capítulo de sábado, 31? Então assista aos vídeos.

