Amor à Vida: Bruno não deixa Paloma ver Paulinha

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar neste sábado, 20, Ninho promete a Paloma que trará Paulinha de volta. Pilar se enfurece com Ninho. A família de Bruno faz uma festa para Paulinha. Maciel vai à casa de Márcia e Atílio suspeita de que já o conhece. Pilar discute com Paloma. Aline afirma a César que nunca usaria um filho contra ele. Pilar fica abalada ao perceber que seu marido não está em casa. Félix fala para Glauce que se vingará de Inaiá. Pilar pede para César voltar a ser o que era e chora sem que o marido veja. Amarilys não engravida e Niko e Eron se entristecem. Paloma pensa em Paulinha e chora.

Paulinha pede para ver Paloma. Félix se anima com a possibilidade de Atílio se casar com Márcia. Valdirene termina seu namoro com Carlito. Laerte explica a Amarilys, Eron e Niko quando poderá fazer uma nova tentativa de implantação do embrião. Félix demite Inaiá e Jacques fica furioso. Michel pede para falar com Patrícia, mas é chamado para atender Silvia. Thales fica tenso quando Nicole pede para ele dizer que a ama. Bruno não deixa Paloma ver Paulinha.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 19? Então assista aos vídeos.

