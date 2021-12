Amor à Vida: Bruno e Paloma se beijam

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 24, Paloma cuida de Paula. Denizard se preocupa com Ordália e a neta. Paloma avisa que Paula ficará internada e conversa com Bruno. Patrícia comemora com os amigos do hospital o seu casamento. Paloma se dispõe a cuidar de Paula. Bruno diz para Paloma que tem um apartamento perfeito para ela. Félix implica com Priscila. Bruno encontra Glauce na saída do hospital. Félix não aceita que César dê um apartamento para Paloma e se recuse a ajudá-lo financeiramente em um negócio que pretende abrir. Carlito convida Luciano para ir ao jogo de futebol com ele.



Márcia sugere que a filha conquiste um jogador de futebol. Bruno conta para Paula que mostrará um apartamento a Paloma. Pilar fica com ciúmes da nova secretária de César. Félix arma um esquema para desviar dinheiro do San Magno. Pilar convence César a dar a Félix o mesmo valor que ele gastará no apartamento de Paloma. Pilar aconselha Gigi a não desperdiçar o dinheiro que conseguiu com Atílio. Patrícia se casa com Guto. Félix é apresentado a Jacques. Ninho pede para Alejandra ajudá-lo a reencontrar Paloma. Bruno e Paloma se beijam.

Perdeu o capítulo desta quinta-feira, 23? Assista aos vídeos.

adblock ativo