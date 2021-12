Amor à Vida: Bruno e Paloma resgatam Paulinha

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira-feira, 30, Paulinha se recusa a seguir a trilha com Ninho e Alejandra. Bruno e Ninho brigam, e Paloma tenta intervir. Alejandra ameaça jogar Paulinha de um precipício. Rafael se recusa a conversar com Félix sobre um possível divórcio entre seus pais, e ele decide pedir ajuda a Silvia. A advogada pede para fazer uma consulta com Glauce.

Márcia decide continuar com o processo contra Atílio, ao saber que ele mantém relações com Gigi. Bruno e Paloma resgatam Paulinha. Márcia tenta encontrar alguém para entrar com Valdirene na igreja. Perséfone resolve emprestar o apartamento para Michel e Patrícia. Félix pensa em como conseguir provas da traição de César. Bruno pede Paloma em casamento.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 29? Então assista aos vídeos.

