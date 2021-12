Amor à Vida: Bruno cuida do bebê que encontrou

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 22, Paloma amamenta Paula e Bruno se emociona. Edith desconfia de que Félix possa ter uma amante. Bruno fala para Ordália que ficou comovido com Paloma. O dono do bar onde Paloma teve sua filha proíbe o garçom de contar à polícia que Félix esteve por lá depois que Márcia foi embora. Simone se oferece para ajudar Ninho e Paloma. Edith fala para Tamara que acredita que esteja sendo traída pelo marido. Lutero avisa a Paloma que ela pode ter problemas para engravidar. Ninho e Paloma vão à casa de Márcia. Márcia vai à delegacia dar seu depoimento. Bruno cuida de Paula.



Paloma observa crianças em uma praça. César pensa na filha. Félix garante aos pais que não sabia da gravidez de Paloma. César contrata um detetive para achar a neta. Bruno convida Glauce para ser a madrinha de Paula. Paloma encontra o paletó usado por Félix sujo de sangue, mas não desconfia de nada. Paloma avisa a Ninho que César quer conversar com ele. Edith descobre o encontro extraconjugal do marido e decide segui-lo. César faz uma proposta para Ninho.

Perdeu o capítulo desta terça-feira, 21? Assista aos vídeos.

adblock ativo