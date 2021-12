Amor à Vida: Bruno autoriza Paloma a visitar Paulinha

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 8, Edith obriga Félix a comprar joias para ela. Bruno autoriza Paloma a visitar Paulinha. Atílio inventa uma desculpa para Márcia e lhe entrega um dinheiro. Valdirene conta para a mãe que conheceu Ignácio e as duas comemoram. Atílio fala para Renan que pretende ficar com suas duas esposas. Félix pede para Atílio refazer os contratos e esquecer o deslize que teve no passado.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 7? Então assista aos vídeos.

adblock ativo