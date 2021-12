Amor à Vida: Bruno acusa Glauce de ter assassinado Luana

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 16, Niko aceita a sugestão de Félix de pedir o exame de DNA de Fabrício. Maciel e Pilar passam a noite juntos. Patrícia e Michel brigam com Guto e Silvia. Daniel sente ciúmes de Perséfone. Luciano vê Ordália com Herbert no restaurante. Perséfone sugere que Patrícia e Silvia troquem seus maridos. César se assusta ao perceber que está trancado no quarto. Silvia acredita que Niko possa conseguir a guarda de Fabrício.

Lutero descobre que Glauce foi a responsável pela morte de Luana. Dois concorrentes de Márcia e Félix ficam irritados com o sucesso das vendas da dupla. Valdirene, Murilo e Jefferson tentam entrar no Projac. Paloma, Lutero e Joana contam para Bruno que Glauce não quis salvar Luana, e o corretor vai atrás da médica. Patrícia leva Michel para morar em sua casa. Silvia comunica a Eron que Niko quer fazer um exame de DNA em Fabrício. Bruno acusa Glauce de ter assassinado Luana.

Perdeu o capítulo de sábado, 15? Então assista aos vídeos.

