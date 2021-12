Amor à Vida: Atílio sofre acidente de carro

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 29, Paulinha fica encantada com o presente que ganha de Paloma. Félix confirma seu golpe a Atílio. Glauce observa o carinho de Paulinha com Paloma. Bruno beija Paloma. Félix pede para Pilar convidar Atílio e Vega para o jantar na mansão. Márcia explica como Valdirene deve entrar no camarim do Gusttavo Lima durante o show. Gigi usa parte do dinheiro dado por Atílio para o conserto do encanamento. Félix convence Atílio de ir ao jantar em sua casa.

Aline dá um presente para César, e Pilar desconfia. Félix acerta com Maciel os detalhes para seu plano. Valdirene e Carlito chegam ao show de Gusttavo Lima. César fica admirado com Linda. Paloma apresenta Bruno para a família. Patrícia deixa Michel sozinho no bar. Joana revela que Perséfone nunca teve um namorado. Valdirene tenta entrar no camarim de Gusttavo Lima. Maciel cumpre as ordens de Félix e causa um acidente com o carro de Atílio.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 28? Assista aos vídeos.

adblock ativo