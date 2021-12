Amor à Vida: Atílio entra na sala de César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 29, Paloma tenta convencer Bruno a deixá-la levar Paulinha para casa. Jonathan elogia Félix para Edith e Tamara. Pilar cobra atenção de César. Edith pede para Félix não usar Jonathan para se aproximar de César. Patrícia e Michel ficam juntos. Renan tem uma crise alérgica com o jantar que Perséfone prepara. Elenice descobre que Glauce retirou um prontuário do arquivo e conta para Joana.

Paloma garante que vai levar Paulinha para sua casa. Valdirene tenta animar Márcia. Ordália convence Bruno a deixar Paulinha ficar com Paloma. Patrícia disfarça o carinho que faz em Michel. Perséfone conta que passou a noite na emergência com Renan. Michel agride Niko por causa de Patrícia. César avisa a Félix que precisa investigar a acusação feita por Lutero, e o vilão pensa em pedir a ajuda de Eron. Thales encontra Nicole em seu apartamento.

Vega se espanta com a presença de Atílio e estranha seu comportamento. Joana confirma a Lutero que Glauce sumiu com o prontuário de Luana. Aline entrega um presente a César no momento em que Félix e Eron entram no consultório. Atílio entra na sala de César, e Félix fica em pânico. Ninho chega para visitar Paloma e Bruno se irrita.

