Amor à Vida: Atílio descobre que Félix está roubando

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 28, Aline prepara um sanduíche para César. Patrícia e Michel saem juntos do hospital. Vega pede para Atílio tomar cuidado com Félix. César se recusa a jantar com Pilar. Félix arquiteta como vai abrir a sua própria empresa. Atílio analisa os contratos dos fornecedores que conversaram com Félix. Paloma pensa em comprar um presente para Paulinha. Ordália teme o envolvimento de Carlito com Valdirene.



Patrícia acorda e estranha que Michel esteja em sua casa. Atílio se preocupa com o que lê nos contratos dos fornecedores. Félix tenta superfaturar produtos. Edith conversa com a sua advogada sobre o seu possível divórcio. Atílio decide marcar uma reunião com um dos fornecedores do hospital. Leila discute com Thales por causa de Nicole. Atílio descobre que Félix está roubando o hospital. Paloma surpreende Paulinha com seu presente.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 27? Assista aos vídeos.

