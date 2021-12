Amor à Vida: Amarylis passa mal quando Niko vai visitá-la

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 31, Atílio sugere pegar os arquivos de Eron sobre César. Herbert fala para Joana que pretende se casar com sua namorada. Atílio e Félix pegam todos os arquivos financeiros de Eron. Valdirene decide se afastar de Márcia por causa de Rinaldo. Eudóxia resolve procurar um professor de etiqueta para sua nora. O estado de Amarilys piora quando Niko entra na UTI. Ordália avisa que Gina fará um jantar de noivado depois da formatura de Luciano.

Ninho tenta sair com Paulinha, e Bruno fica furioso com a manipulação que ele faz com a menina. Atílio conta para Félix que César passou três imóveis para o nome de Edith. Herbert fica impedido de sair do hospital e avisa a Gina que não vai à formatura com ela. Joana ouve Luciano confirmar para duas colegas que ela é sua tia, e Ordália sente vergonha do filho. Paloma ajuda Gina a se arrumar. Herbert chega à casa de Denizard e é reconhecido por Ordália.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 30? Então assista aos vídeos.

adblock ativo