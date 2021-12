Amor à Vida: Amarilys sofre um acidente grave de carro

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 28, Amarilys pede para Eron ir embora com ela e Fabrício. Valdirene não se conforma de ter que ficar longe de Márcia. Rinaldo incentiva Márcia a voltar para o apartamento de Ignácio. Vivian fala sobre alcoolismo e se emociona. Eudóxia não deixa Valdirene comer demais no restaurante. Niko dá um ultimato em Eron. Bruno teme que Paulinha deixe de gostar dele. Eron avisa a Niko que, para Jayminho ser adotado, eles precisam morar juntos.

Aline sugere que César tente negociar com Atílio para evitar ser descoberto. Jacques flerta com Pilar. Félix termina seu romance com Anjinho. Lutero leva Gigi para falar com Atílio. Pilar volta para casa. Eudóxia proíbe Márcia de morar com Valdirene. Amarilys afirma a Paloma que conseguirá um flat para morar com o filho. Niko tira dúvidas com Rafael sobre um possível processo contra a dermatologista. Amarilys sofre um acidente grave de carro.

Perdeu o capítulo de sábado, 26? Então assista aos vídeos.

