Amor à Vida: Amarilys rouba o bebê de Niko

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 16, todos veem a entrada de Valdirene no programa de TV. César pede para Rebeca espionar a esposa. Aline manda Ninho contar para Paulinha que ele vai para o Peru. Carlito fica furioso com o comportamento de Valdirene no BBB. Aline dá um presente para Rebeca e é carinhosa com César, que fica pensativo. Rebeca fala para Paloma que acredita nas intenções de Aline. Valdirene é eliminada do BBB.

Carlito decide não ficar mais com a mãe de sua filha. Amarilys foge com Fabrício. Paulinha se encontra com Ninho. Adriana pede socorro pela janela. Linda procura por Rafael, e Neide se preocupa. Eron manda Rafael ficar longe de Linda. Niko descobre que Amarilys sequestrou Fabrício. Valdirene é cercada por fãs ao chegar em casa.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 15? Então assista aos vídeos.

