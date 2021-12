Amor à Vida: Amarilys pressiona Eron a ficar com ela

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar nesta quinta-feira, 10, Michel, Patrícia, Guto e Silvia discutem no altar. Thales vê Natasha na igreja e deixa Leila sozinha. Daniel e Perséfone dançam a valsa dos noivos. Michel chama Patrícia para dançar. Guto toma um drinque com Silvia. Félix não deixa Jacques dançar com Pilar. Rafael dança com Linda e Neide se preocupa. Ignácio pensa em registrar a filha de Valdirene e Carlito fica arrasado.

Leila procura Olenka para ajudá-la com Thales. Patrícia dá um fora em Michel. Guto marca de se encontrar com Silvia. Priscila flagra Pérsio e Rebeca na cama. Amarilys pressiona Eron a ficar com ela e quer saber quem ele prefere. Amadeu leva Rafael para visitar Linda. Thales pede para Olenka ajudá-lo a conversar com o espírito de Nicole. Félix e Pilar pedem o voto de Priscila na eleição para presidente do San Magno.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 9? Então assista aos vídeos.

