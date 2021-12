Amor à Vida: Amarilys e Eron fogem com Fabrício

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 10, que Ninho sente ciúmes de Aline e César, e Mariah discute com ele. Valdirene pede para Carlito pagar a sua passagem para o Rio de Janeiro. Natasha dispensa Thales. Aline deixa César confuso. Bruno pede para ser amigo de Paloma. Pilar expulsa Jacques de sua casa. Félix convence Márcia a dar dinheiro para Valdirene. Murilo flagra Ignácio e Gigi juntos. Carlito leva Valdirene à rodoviária.

Aline tira a procuração do cofre e coloca folhas em branco no lugar. Atílio entrega a Lutero o prontuário de Luana. Aline leva a procuração de César para Silvia. Amarilys e Eron saem escondidos levando Fabrício, e Adriana avisa a Niko. Silvia não aceita o caso de Aline e indica Jonas para cuidar do pedido dela. Lutero comenta com Paloma que acredita que Glauce pode ter causado a morte de Luana. Niko procura Eron no hospital.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 9? Então assista aos vídeos.

