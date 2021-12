Amor à Vida: Amarilys diz que não deixará o filho com Niko

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 23, Jacques elogia Pilar, que fica lisonjeada. Félix e Paloma discutem. Bruno vai embora apressado da casa de Aline. Rinaldo ajuda Márcia a vender seus hot-dogs. Félix fala para Eron que Atílio investigará as contas do hospital, e o advogado avisa a César sobre as intenções de seu filho.

Eudóxia compra roupas novas para Valdirene. Amarilys fala para Niko que não deixará que ele fique com Fabrício. Paloma se surpreende quando Bruno implica com Amarilys. Herbert repreende Ordália ao encontrá-la no quarto de Pilar. Daniel não deixa que Perséfone coma chocolate. Rafael dá doces para Linda. Bruno desabafa com Ordália sobre o assédio de Aline. Aline visita Pilar.

Perdeu o capítulo de terça, 22? Então assista aos vídeos.

adblock ativo