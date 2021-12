Amor à Vida: Amarilys descobre que filho pode ser de Niko

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 21, Félix oferece um emprego a Atílio. Bernarda não aceita a proposta de Lutero e fica chateada com a forma como Pilar a trata. Guto e Silvia fingem desconfiar de Patrícia e Michel. Amarilys conversa com Laerte e Paloma sobre a fertilização de Fabrício. Niko se irrita ao saber que Amarilys levou seu filho para uma consulta médica. Valdirene e Carlito ficam juntos.

Márcia ajuda Atílio a se arrumar para o encontro com Félix. Vega pede que Félix exija que seu ex-marido volte com ela para ser readmitido. Bruno leva Paulinha para se encontrar com Ninho. Aline espera Bruno no plantão de vendas. Félix pede que Atílio o ajude a desmascarar César.

Perdeu o capítulo de sábado, 19? Então assista aos vídeos.

